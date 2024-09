Schianto in A-8 in direzione Varese fra auto e tir, un ferito

Tamponamento lunedì mattina attorno alle 9 in Autolaghi: dalle prime informazioni risulta un Tir che ha avuto un contato con un’auto guidata da un uomo diu 45 anni rimasto ferito.

Il fatto è avvenuto in direzione Nord fra lo svincolo di Busto Arsizio e l’ingresso in Pedemontana (A36) all’altezza del chilometro 25.

Sul posto Stradale, vigili del fuoco e soccorso sanitario.

Il fatto ha influito come immaginabile sul traffico: un paio di chilometri di coda in direzione Varese e forti rallentamenti in direzione Milano per curiosi.