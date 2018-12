Parcheggio Del Ponte “a metà” in attesa del cantiere

E’ riaperto il parcheggio all’ospedale del Ponte, dopo la chiusura di poche ore tra domenica e lunedi, per posizionare le reti di protezione del cantiere per il nuovo autosilo: ora però i posti rimanenti sono circa una quarantina.

Galleria fotografica Il parcheggio al Del Ponte: ora 40 posti 4 di 9

Il parcheggio, in questa forma ridotta, rimarrà aperto fino all’inizio dei lavori in superficie del cantiere del nuovo parcheggio: che, secondo il programma definito dalla proprietà, è previsto nei primi giorni del 2019.

Nel frattempo, le opere per la creazione della strada di ingresso del futuro autosilo, in via Nino Bixio, procedono con regolarità: ora si può intuire il breve tracciato della nuova strada che porterà all’entrata del parcheggio.