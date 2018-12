La ruspa abbatte il “Ferrhotel”: continuano i lavori al parcheggio Del Ponte

Iniziati oggi, lunedì 17 dicembre, i lavori di abbattimento del “Ferrhotel” l’ex albergo dei ferrovieri nel quartiere di Giubiano, proprio a ridosso dell’area dove si sta realizzando il nuovo multipiano Del Ponte.

L’intervento riguarda un edificio di 3 piani inutilizzato e abbandonato da circa 30 anni, lasciato al degrado che ora verrà abbattuto per lasciare il posto al cantiere del parcheggio e a future opere di rigenerazione urbana.

«Grazie alle agevolazioni che abbiamo istituito sulle rigenerazioni oggi possiamo dare il via ad una nuova riqualificazione che si aggiunge a quella avviata in via Carcano – ha spiegato questa mattina l’Assessore Andrea Civati – La città è veramente in trasformazione. Anche in questo caso il progetto stazioni è stato determinante per stimolare nuovi privati ad eseguire delle opere di rigenerazione. Nell’area di Giubiano dunque non solo verrà realizzato un nuovo parcheggio multipiano atteso da anni a disposizione di Ospedali e stazioni ma un fabbricato dismesso lascerà il posto ad un nuovo edificio, le cui destinazioni e i dettagli del nuovo edificio verranno definiti da proprietà e Comune nei prossimi mesi».