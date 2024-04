Dopo due anni la piccola Miroslava torna dall’Ucraina per ritrovare il dottore che le salvò la vita

Miroslava era nella pancia della mamma, quasi pronta a venire alla luce, quando scoppiò la guerra in Ucraina proprio nelle zone dove avrebbe dovuto nascere. La mamma decise di venire in Italia, dove già viveva da tempo la nonna, vista la difficoltà di partorire sotto le bombe.

La piccola nacque a Cittiglio con una grave malformazione che necessitava di un intervento urgente, eseguito brillantemente dall’equipe del dottor Valerio Gentilino, direttore della Chirurgia Pediatrica, che salvò Miroslava e fu ospitata a lungo alla Casa del Sorriso, supportata dai volontari de Il Ponte del Sorriso. Qualche mese dopo mamma e bimba tornarono a casa dal papà rimasto in patria.

In questi giorni i genitori con la piccola, che adesso ha due anni e sta benissimo, sono venuti in Italia per un paio di settimane dalla nonna. Non hanno mai dimenticato chi li aveva aiutati in un momento tanto delicato. Soprattutto il papà, che era rimasto in Ucraina, desiderava conoscere e ringraziare i medici che avevano ridato la vita a Miroslava e portare il suo sentito grazie a Il Ponte del Sorriso per aver accolto con affetto la sua famiglia.

Miroslava è una bellissima bambina e, come se inconsciamente comprendesse il significato del commovente incontro voluto dai suoi genitori, ha dispensato tante dolci carezze al dottor Giorgio Farris, uno dei chirurghi che l’aveva operata, e a Emanuela Crivellaro, Presidente de Il Ponte del Sorriso.