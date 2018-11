Del Ponte: cominciati i primi lavori per il parcheggio multipiano

I lavori per il nuovo parcheggio multipiano al Del Ponte sono finalmente partiti: il segno evidente sono i primi lavori nel tratto che, una volta completati i lavori, diventerà la strada d’accesso al parcheggio, in via Nino Bixio.

Galleria fotografica Cominciano dal taglio piante i lavori del parcheggio Del Ponte 4 di 9

Lavori che, in questa fase iniziale, sono prevalentemente di taglio delle piante: proprio perchè in quel punto la strada bisogna proprio inventarla, per dare un nuovo punto d’uscita al progetto.

Con questi primi passi è cosi’ entrata quindi nella fase operativa anche il progetto del multipiano: i particolari verranno illustrati domani, lunedì 19 novembre, dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessore competente Andrea Civati.