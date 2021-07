Il parcheggio multipiano del Ponte a Varese apre il 24 luglio

Ha subito diversi ritardi, è stato fermato dal Covid, siamo al terzo annuncio di apertura, ma stavolta dovrebbe essere la volta buona: il 24 luglio aprirà il parcheggio multipiano del Ponte.

Intanto in via Nino Bixio campeggiano già i cartelli che indicano la “prossima apertura” dell’atteso multipiano che avrà l’entrata per le auto proprio in quella via, e l’entrata/uscita pedonale in via del Ponte.

PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE DEL PONTE: LE INFORMAZIONI GENERALI

Il parcheggio avrà 312 posti in totale, su 4 livelli: i due piani interrati avranno una capienza di 77 posti, il piano terra avrà 65 posti più i bagni e un locale tecnico per la gestione delle automazioni, il primo piano avrà 76 posti. Il piano -2 sarà giallo, il -1 sarà blu, il piano terra sarà verde e il piano terrazza sarà rosso. Ci saranno inoltre degli stalli esterni, piu o meno 17, per parcheggi disabili, auto a gas o altre esigenze.

Le auto, entreranno e usciranno da via Nino Bixio. Due invece le uscite pedonali: in via Nino Bixio e in via del Ponte, che saranno collegate da un marciapiede. Come già previsto dalla convenzione con il Comune di Varese i costi all’ora non saranno più di 1,50 euro, e una parte dei posti saranno destinati ai lavoratori dell’ospedale adiacente.