Parcheggio del Ponte: apertura prevista a fine maggio

Sono stati in tanti a domandarselo, dopo l’articolo che annunciava l’arrivo della ZTL – e della sosta vietata – in piazza Biroldi e via del Ponte.

“Quando apre il nuovo multipiano?” era il quesito che correva tra i vostri commenti, che hanno evidenziato quanta “fame” di parcheggio ci sia intorno all’ospedale dei bambini di Varese.

Una fame atavica, che si trascina da anni ed è ben nota sia ai tanti utenti dell’ospedale, che conoscono tutte le strade limitrofe al Del Ponte, ma anche ai residenti, che trovano quelle strade impegnate nei parcheggi tutti i giorni.

Negli ultimi tempi, alcuni parcheggi sono stati di aiuto e respiro: in particolare i parcheggi “a raso” di via Cimone, di via Maspero e il parcheggio coperto di via Lazio, tutti a due euro al giorno. Ma non c’è dubbio che il molto piu vicino Multipiano, che ha per giunta una capienza di trecento posti, cambierà di molto l’offerta della sosta nella zona.

Per questo abbiamo chiesto alla proprietà come sta andando e per quando è prevista l’apertura, che il covid ha più volte rimandato. Le opere, come ci hanno spiegato, sono completate: ci sono ancora 15 giorni per i collaudi e poi c’è la parte burocratica. Salvo imprevisti legati alle autorizzazioni, la data fissata per l’apertura è fine maggio.