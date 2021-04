La ZTL all’Ospedale del Ponte fa discutere

L’articolo da noi pubblicato questa mattina sulla ZTL all’ospedale del Ponte ha mandato in fibrillazione le forze politiche che si stanno contrapponendo in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il primo a commentare sulla richiesta della zona a traffico limitato davanti all’ospedale del Ponte è stato il consigliere di Forza Italia Simone Longhini, che si è domandato sulla sua pagina Facebook:

«Ma la Giunta sa che spesso le donne che devono partorire con urgenza o che stanno male per problemi ginecologici entrano in auto da Piazza Biroldi, per essere poi accompagnate al pronto soccorso ostetrico ginecologico in carrozzina? – si è domandato Longhini – Con la ZTL da dove entreranno? Saranno costrette a scegliere se fare centinaia di metri a piedi in condizioni non semplici o prendere una multa?».

La domanda ha provocato, sulla sua pagina, decine di commenti spesso indignati: ma la risposta del centro sinistra è arrivata su un’altra pagina, quella della sezione città di Varese del partito Socialista italiano, voce di solito silente sulle cronache locali, soprattutto su Facebook, ma che questa volta ha deciso di rispondere “a giro di posta” all’avversario politico:

«Dalla nuova uscita propagandistica del Consigliere Longhini sul suo profilo social in merito a piazza Biroldi si potrebbero ipotizzare due cose. Uno, il consigliere non sa nemmeno che l’ospedale Del Ponte ha sdoppiato gli accessi al Pronto Soccorso. E due, di non meno importanza, l’esponente di Forza Italia non conosce il progetto delle Stazioni in cui rientra la riqualificazione di piazza Biroldi. Se l’avesse studiato infatti, cosa che tutti i membri del Consiglio comunale dovrebbero aver fatto, saprebbe che quando la piazza diventerà una Ztl sarà anche presente una corsia sempre libera dedicata all’accesso dei pazienti in piazza Biroldi. Vogliamo però essere ottimisti. Il consigliere Longhini sicuramente conosce il progetto di piazza Biroldi e sa benissimo che nessuna mamma avrà mai più problemi di accesso come lui denuncia oggi in suo post. Anzi gli utenti che accederanno all’ospedale saranno più protetti perché non avranno auto in giro ed un grande parcheggio a due passi dall’ospedale. Propendiamo invece per l’ipotesi che Longhini sia entrato, a modo suo, in campagna elettorale e avendo pochi argomenti sia finito sulla cosiddetta buccia di banana, compiendo uno scivolone con il suo post sui social».