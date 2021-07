Apre il parcheggio del Ponte e il PD rilancia: “Ora multipiano aperti 24 ore su 24”

Nel giorno di apertura del parcheggio “Del Ponte” in via Nino Bixio, il PD Varesino rilancia con una nuova proposta.

«Un plauso va all’amministrazione Galimberti, che con questo intervento, unitamente al multipiano di via Sempione, ha nettamente migliorato l’offerta di parcheggi nei punti nevralgici della città» ha innanzitutto commentato Luca Carignola, Segretario PD Varese.

Ma il segretario ha lanciato una proposta in più: «Riteniamo che si possa fare anche di più: renderli aperti e fruibili a tariffa agevolata h24, almeno il parcheggio del Sempione che serve più da vicino il centro cittadino. Per una città vivace come la nostra resta infatti la necessità di avere posti auto disponibili anche dopo la mezzanotte».