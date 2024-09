Varese ospita un confronto sull’archeologia industriale e l’opera di Luigi Moretti

Si terrà nel pomeriggio del 28 settembre, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Varese, una tavola rotonda dedicata all’archeologia industriale dell’Alta Valle Olona, con un particolare focus sulla figura di Luigi Moretti, il suo unico progetto sul territorio varesino, la pensilina di ingresso allo stabilimento S.A.P. a Induno Olona.

Il seminario proporrà al pubblico un viaggio nelle due tematiche principali, il fiume Olona e l’architetto Luigi Moretti, sviluppato grazie agli interventi dei cinque relatori, presentati dal Presidente dell’Ordine PPC Varese, Elena Brusa Pasqué, e degli architetti Sophie Marie Piccoli, Matteo Soldati ed Enzo Cantoni, organizzatori dell’evento.

L’obiettivo della giornata sarà quello di creare un palinsesto di dibattito e confronto sulle potenzialità e le ricchezze del territorio dell’alta Valle Olona. «Investire nel pensiero della riqualificazione e della rigenerazione di aree dismesse per noi architetti significa esercitare le nostre menti a trasformare i problemi in punti di forza, restituire al territorio nuovi spazi di valore attraverso la creatività e l’ingegno e la capacità di trovare senso nei progetti che studiamo» sottolinea infatti Elena Brusa Pasqué, a nome dell’Ordine degli Architetti di Varese.

Nella cornice della mostra allestita sul medesimo tema da lei stessa curata, ad aprire gli interventi della tavola rotonda sarà Renata Castelli, storica dell’architettura, che presenterà una sintesi delle sue ricerche sui tesori più celebri o ingiustamente dimenticati dell’archeologia industriale della Valle Olona.

Maria Cristina Fregni e Sergio Virdis, per lo studio Politecnica (MO), illustreranno al pubblico il masterplan Valle Olona da loro elaborato nel 2022 per il comune di Varese. Valentina Grimaldi, per lo studio Urbaplan (CH), illustrerà l’esempio di Hyper Ouest, il tentativo di promozione e rinnovamento del patrimonio industriale in disuso attraverso un festival di urbanistica che riunisce un consorzio di comuni, tenutosi nell’area occidentale di Losanna.

L’intervento del collettivo di ricerca RRRArchitecture guidato dall’architetto e professor Muck Petzet andrà ad evidenziare il lavoro svolto dall’atelier di progettazione dell’Accademia di architettura di Mendrisio che ha analizzato nel semestre invernale 2021 di siti di potenziale rigenerazione a Varese per poi presentare al pubblico il manifesto del collettivo di ricerca e progettazione nato dalle sperimentazioni accademiche. Cecilia Rostagni, storica dell’architettura, chiuderà il ciclo di interventi esponendo al pubblico la figura di Luigi Moretti e presentando disegni inediti del suo progetto indunese.

Iscrizioni alla e-mail: formazione@ordinearchitettivarese.it

Agli architetti saranno riconosciuti 4 CFP