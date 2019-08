Parcheggio del Ponte: stavolta i cantieri partono davvero

E’ stato annunciato più volte, anche perchè qualche stop ne ha ritardato l’effettiva partenza.

Ma ora ci sono, nero su bianco, le date di partenza e quelle di conclusione: quindi il cantiere dell’ospedale del Ponte dovrebbe davvero entrare nel vivo.

A dirlo, i cartelli “ufficiali”, confermati dalla direzione lavori, che si sono palesati in queste ultime ore al di fuori dei cancelli dell’area: con tanto di rendering del lavoro finito, e date di partenza – settembre 2019 – e di fine – settembre 2020.

Il nuovo parcheggio sarà di 4 piani per un totale di 317 posti, 85 dei quali saranno riservati agli abbonamenti frequenti, previsti per i dipendenti dell’ospedale.

Al Multipiano le auto entreranno e usciranno da via Nino Bixio, o meglio da una strada d’accesso che da via Nino Bixio parte e che sarà realizzata ex novo all’altezza della camera del lavoro.

L’attuale entrata diventerà un passaggio pedonale, come anche l’intera via del Ponte, destinata a diventare pedonale come piazza Biroldi. Una soluzione che si integrerà anche con il piano stazioni: a metà di via del Ponte infatti passerà il sottopassaggio che porta direttamente alla nuova area della stazione dello Stato e alla zona del centro.