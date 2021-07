Aler, oltre 1,5 milioni per recuperare spazi commerciali vuoti e aiutare gli affittuari

È di oltre 1,5 milioni di euro lo stanziamento di Regione Lombardia per il recupero degli spazi commerciali sfitti di proprietà di Aler e il sostegno agli assegnatari. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa ed Housing sociale, Alessandro Mattinzoli.

Obiettivi

La misura ha l’obiettivo di promuovere progetti sperimentali per i locali commerciali sfitti di proprietà delle Aler. Gli spazi devono essere destinati alla promozione di attività economiche, sociali e culturali e a iniziative di rivitalizzazione nei quartieri di edilizia residenziale pubblica (Erp).

È previsto, inoltre, il sostegno economico agli affittuari di spazi commerciali di proprietà delle Aler che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza pandemica. In questo caso verrà messo a disposizione un contributo destinato a sostenere i costi della locazione. La misura di sostegno economico concorre alla ripresa delle attività e contribuisce a ripianare eventuali debiti degli assegnatari dovuti all’impatto della crisi del Covid e all’effetto del lockdown.

Incentivi per attività economiche, sociali e culturali

«Oltre al contributo straordinario alle persone e alle famiglie che vivono negli alloggi Sap (Servizi abitativi pubblici) – ha precisato Mattinzoli – non potevamo dimenticare i pesanti problemi gestionali che i nostri commercianti stanno sopportando e affrontando. Per questo abbiamo stanziato risorse a sostegno delle loro spese. Nello stesso tempo per combattere la desertificazione abbiamo stanziato ulteriori risorse per incentivare giovani e ‘meno giovani’, start up, cooperative, associazioni e promuovere attività economiche, sociali, culturali».

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie per l’attuazione della misura sono di 534.105 euro del Bilancio 2021 per recuperare gli spazi sfitti e di 1.000.000 di euro (500.000 del 2021 e 500.000 del 2022) per sostenere gli affittuari in difficoltà economica a causa della pandemia.