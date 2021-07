Antonio Rossi ricoverato in ospedale dopo un infarto

È ricoverato all’ospedale di Lecco in condizioni discrete Antonio Rossi, pluricampione olimpico e mondiale di canoa, colpito d infarto nei giorni scorsi mentre si trovava in Veneto.

Le sue condizioni sono migliorate tant’è che è possibile la dimissione dall’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia domani.

Per lui sarà necessario un periodo di riposo dopo un impegno intenso in qualità di sottosegretario regionale impegnato nelle attività preparatorie per le olimpiadi invernali 2026.