Boom di richieste di lavoro in bar e ristoranti del Varesotto, ecco l’App che incrocia domanda e offerta

Da una parte l’imprenditore o l’azienda alla ricerca di personale, dall’altra la persona in cerca di una nuova occupazione, in mezzo MyJob con il ruolo di mettere assieme domanda e offerta. È uno dei servizi erogati dagli Enti Bilaterali di Confcommercio della provincia di Varese, proposto a chi opera del settore del terziario e del turismo.

Boom di richieste dalla ristorazione

Il servizio, completamente gratuito, soprattutto nel periodo della ripresa post chiusure causate dalla pandemia, sta diventando un punto di riferimento per datori di lavoro e persone in cerca di collocazione nel terziario. Del resto, il funzionamento del portale, semplice e intuitivo, facilita in tutti i modi il raggiungimento dell’obiettivo di entrambe le parti.

In questo momento anche nel Varesotto il comparto che offre maggiori opportunità occupazionali è quello della ristorazione e dei bar: camerieri, personale di sale, cuochi sono le figure professionali più ricercate. Oltre il 70 per cento delle richieste arriva da questo settore, tra i più penalizzati dall’emergenza Covid-19.

Come funziona MyJob

Aziende: il software elabora la richiesta e l’azienda riceve i curricula/profili dei candidati lavoratori attivi nel database, se disponibili. L’azienda può quindi contattarli e prendere accordi diretti con loro.

Lavoratori: il portale elabora automaticamente la richiesta di lavoro e la disponibilità viene segnalata alle aziende che ricercano personale. Saranno le stesse aziende a contattare i candidati lavoratori in base al curriculum/profilo ricercato e a prendere accordi diretti con loro. La candidatura rimane attiva in banca dati per 90 giorni e dopo questo termine chi è ancora alla ricerca di occupazione potrà rinnovare la disponibilità esclusivamente contattando telefonicamente l’Ente Bilaterale della Provincia di Varese.

MyJob è disponibile sul sito www.entibilaterali.va.it nella apposita sezione: è sufficiente completare l’iscrizione (aziende e candidati hanno accessi differenti).

Agevolazioni e incentivi per chi assume