Cinque liste in appoggio del candidato sindaco e di quello del centro destra

La presentazione dei candidati di Varesenews registra una riflessione da parte di Carlo Albero Coletto che riportiamo integralmente

Trovo sia emblematico il diagramma presentato oggi da VareseNews.

Siamo 5 candidati Sindaco alla guida della nostra città, alcuni di noi forti delle proprie idee, dei propri valori, dei propri progetti, Varese in Azione forte del suo essere liberale, affiancata da civici di buona volontà ed accomunati da ascolto e programmazione con La Civica e l’appoggio di giovani e commercianti con Varese Sicura.

Il sindaco uscente necessita di una compagine di ben 9 liste al suo sostegno, per potersi, a suo parere, in questo modo vedersi garantire nuovi 5 anni di governo.

Questo fa sorridere, un sindaco uscente che ha fatto bene per la propria città, dovrebbe vivere di questa forza, del sostegno dei propri concittadini, del frutto del suo lavoro.

Evidentemente invece è necessario creare una squadra allargata, con alleati che poco hanno a che spartire con progetti, idee e, principi, solo ed esclusivamente per tornare a sedere sulla poltrona.

5 anche le liste che appoggiano il centrodestra, con umori da tenere a bada e progetti ancora in via di definizione.

Interessante l’analisi che vede la formazione di Didò “Varese Città universitaria città dei laghi” e la “Federazione di Civici”, ancora in cerca di un proprio rappresentante.

A loro vogliamo far ricevere un invito di confronto sulle idee, per valutare se io possa o meno rispecchiare ciò che vogliono sostenere per il bene di Varese.

Carlo Alberto Coletto

Candidato Sindaco a Varese