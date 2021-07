Contributo alle società sportive bustesi, ecco come fare

Entro il 31 luglio le società sportive regolarmente iscritte al Registro delle Società Sportive Bustesi possono inviare domanda di contributo ordinario a sostegno dell’attività sportivo agonistica e/o giovanile svolta durante la stagione sportiva 2020/2021.

“La volontà, l’impegno e la passione che tutti voi avete dimostrato nel tenere alto, per quanto possibile, lo spirito sportivo della nostra città in un periodo durissimo quale quello legato alla pandemia, non sono passati inosservati – scrive l’assessore allo Sport Laura Rogora nella lettera che ha inviato in questi giorni alle società -. Ed è per questo motivo che anche per la stagione appena conclusa l’Amministrazione Comunale intende riconoscere contributi ordinari alle società sportive che, nonostante i numerosi stop forzati, sono riuscite a svolgere la propria attività sportivo-agonistica e/o giovanile”.

All’Ufficio Sport (0331.390357 mail: sportbusto@comune.bustoarsizio.va.it) dovranno essere inviati i moduli per la richiesta del contributo e una relazione nella quale viene dettagliatamente descritta l’attività condotta, oltre alla documentazione a supporto delle spese sostenute e i dati relativi al numero ed età degli iscritti con distinzione di atleti under e over 14.

L’iscrizione al Registro delle Società Sportive Bustesi deve essere antecedente all’avvio della stagione sportiva 2020/2021.