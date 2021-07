Coppa delle Coppe di softball, a Saronno squadre da tutta Europa

Una settimana in pieno agosto per vivere da vicino il grande softball, con squadre provenienti da tutta Europa, ospitate dal Saronno Softball in occasione della Coppa delle Coppe.

Dal 15 al 21 agosto la città degli amaretti, che ha ben tre rappresentanti (e l’allenatrice) nella squadra azzurra che partecipa alle Olimpiadi e che ha appena vinto gli Europei, sarà la capitale continentale del movimento, con centinaia di persone e altrettante atlete che parteciperanno all’evento. Una vetrina importantissima per la società saronnese e per tutti gli appassionati di questo sport.