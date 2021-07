Europei under 23, Vittoria Fontana centra la finale dei 100 metri

Nella sera di venerdì 9 luglio (ore 19,47), Vittoria Fontana gareggerà nella finale dei 100 metri piani femminili agli Europei under 23 di atletica leggera di Tallinn. Centrato l’obiettivo minimo, la sprinter gallaratese ora proverà a dare il meglio di sé in quella che sarà l’ultima gara individuale ufficiale – e che gara! – prima di salire sull’aereo che la porterà alle Olimpiadi. (foto Makinen/Fidal)

La ventenne del Gruppo Sportivo Carabinieri ha conquistato la finale con un bel secondo posto nella semifinale di giovedì sera, quando ha corso con un tempo che purtroppo non entrerà nelle statistiche ufficiali: Fontana ha tagliato il traguardo in 11″28, crono che sarebbe il suo primato personale se non fosse stato corso con un vento a favore troppo forte per l’omologazione (3 metri al secondo, il limite per conteggiare un record è di 2 m/s). Meglio dell’azzurra soltanto la belga Rani Rosius (11″16), un’altra delle principali pretendenti al podio.

La semifinale ventosa di Rosius e Fontana fa “sballare” le previsioni per la finale visto che gli altri due turni sono stati disputati in condizioni di vento più debole; la britannica Awuah ha vinto la propria gara in 11″33 mentre ottima la prova della tedesca Kaden (11″28) che ha superato la polacca Adamek. Tutti nomi da tenere presente nella gara per le medaglie.

Al mattino Fontana aveva vinto la propria batteria con una bella progressione e un tempo confortante (11″44) soprattutto considerando la pista bagnata dalla pioggia – la sua prova era stata rinviata di un’ora – e una temperatura autunnale che certamente non agevola le fibre veloci. Ora la finalissima.