Gestire le offerte luce e gas completamente online

Grazie al crescente utilizzo del web per svolgere le operazioni quotidiane, moltissimi cittadini si sono ormai abituati a dialogare con le aziende per via telematica. Accade anche con i fornitori di luce e gas, che permettono spesso di gestire interamente la sottoscrizione di un contratto, il cambiamento di un’offerta, il pagamento delle bollette online.

Tutto ciò è possibile sul sito www.enercomlucegas.it, un luogo virtuale in cui tutte le informazioni e le nuove offerte per la fornitura domestica si incontrano. Qui puoi comodamente leggere le ultime novità in fatto di energie rinnovabili e sostenibilità, scoprire le offerte pensate per te da Enercom, pagare e archiviare le tue bollette in pochi click.

Tutti i vantaggi delle bollette online

Tra tutte le feature del sito Enercom, nessuna è più rivoluzionaria della bolletta online. Un cambiamento radicale nella gestione delle spese mensili in famiglia, che permette di evitare numerosi inconvenienti e mantenere sempre sotto controllo i consumi di casa. Se scegli di richiedere la bolletta online, potrai:

effettuare la richiesta in pochi click, fornendo i documenti necessari tramite canali riservati;

mantenere la perfetta privacy dei tuoi dati personali e bancari;

archiviare le bollette in un comodo database online risparmiando spazio e carta;

evitare disguidi con il servizio postale per la mancata ricezione di una fattura;

pagare l’importo dovuto con metodi sicuri e affidabili;

confrontare i consumi di diversi periodi per tenere sotto controllo gli eccessi.

Capirai che in questo modo molte delle difficoltà legate alla gestione delle utenze decadono completamente. Tutti i membri della famiglia o i coinquilini con cui dividi le spese possono avere accesso al vostro account Enercom e controllare che le fatture siano state correttamente pagate. Dimenticare le scadenze e riempire i cassetti di ricevute sarà un lontano ricordo.

Cos’altro puoi fare su www.enercomlucegas.it?

Prima di tutto avrai un quadro completo ogni volta che nuove promozioni vengono aggiunte all’ampia offerta Enercom. In questo modo se vuoi cambiare tipo di fornitura, informarti sulle agevolazioni fiscali ed economiche relative alle energie rinnovabili o semplicemente passare dalla fascia monoraria a quella bioraria, qui troverai tutte le informazioni necessarie.

Cambiare offerta sul sito web di Enercom è semplice: basta effettuare il login alla tua area riservata e verificare se l’offerta che desideri sottoscrivere sia disponibile nella tua zona. Da lì in pochi passaggi puoi effettuare il cambio di offerta, senza recarti agli appositi sportelli e punti vendita. Inoltre dal sito web puoi attivare Lucy, la carta prepagata da ritirare nella filiale BPER Banca più vicina e che non necessita di un conto corrente.

Anche dialogare con il servizio clienti è semplice e veloce. Puoi scegliere tra i contatti via webchat, per telefono o prenotare un appuntamento di persona se hai delle domande da fare a uno dei tanti professionisti che operano per l’azienda. Tutti i servizi disponibili su www.enercomlucegas.it si possono raggiungere anche tramite app, ovunque ti trovi. Da smartphone o tablet, a casa o in vacanza, il tuo filo diretto con l’azienda che fornisce energia elettrica e gas a milioni di italiani non viene mai interrotto.