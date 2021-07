Giornata di lavoro e confronto organizzata dal PD sulla riforma della sanità lombarda

Lunedì 5 luglio il Partito Democratico della Lombardia, insieme al gruppo consiliare regionale, organizza una giornata di lavoro e confronto sulla riforma della sanità lombarda, in quattro sessioni e cinque tavoli di lavoro.

I lavori inizieranno la mattina con un confronto con i protagonisti del mondo della sanità regionale a cui seguirà un incontro con gli amministratori lombardi del PD.

Nel pomeriggio si terranno due appuntamenti aperti alla partecipazione della stampa:

• alle 14.30, confronto tra le forze politiche di opposizione alla giunta Fontana sulla riforma della sanità lombarda. Saranno presenti esponenti di Articolo Uno, Azione, Centro Democratico, + Europa, Italia Viva, Lombardi Civici Europeisti, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Sinistra Italiana, Verdi della Lombardia.

◦ Collegamento da remoto possibile a questo link: https://regione-lombardia.webex.com/regione-lombardia-it/j.php?MTID=m5a0b38fdea087a346b1e833065395e49

• alle 16.15, incontro pubblico su sanità lombarda e ricadute di Next Generation EU con il segretario regionale Vinicio Peluffo, il capogruppo in Regione Fabio Pizzul, la deputata Elena Carnevali, la responsabile Salute del PD Sandra Zampa e l’eurodeputato Pierfrancesco Majorino.

Sarà possibile seguire l’incontro

• in presenza: in via Fabio Filzi, 22 – Sala Pirelli (con accrediti a ufficiostampa.pd@consiglio.regione.lombardia.it)

• da remoto a questo link: https://regione-lombardia.webex.com/regione-lombardia-it/j.php?MTID=m2e1e58a72a9ab9ab904d6aba8522e049

A partire dalle 18 si terranno cinque tavoli di lavoro tematici, guidati dai consiglieri regionali, su diversi aspetti della proposta di riforma formulata dal Pd.