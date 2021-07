Una gustosa passeggiata alla scoperta delle bellezze di Induno Olona

(Il borgo di Olona – foto di Claudio Marchiori) – Un itinerario enogastronomico per fare una bella e gustosa passeggiata alla scoperta dei luoghi più belli di Induno Olona.

L’evento “Mangia, bevi e cammina – Induno”, in programma domenica 25 luglio, è organizzato dalla Pro loco di Induno con l’Amministrazione comunale, in collaborazione con diverse associazioni del territorio, tra cui gli Amici della Cascina Molina, il Borgo Olonese, l’associazione Caimano e Slow Food, con la partecipazione dei musicisti dell’Istituto Musicale Maria Angela Bianchi ed il supporto logistico del Gruppo Podistico Splugen.

La passeggiata si snoderà per una decina di chilometri, partendo alle 8,30 dai giardini della Pro loco, in via Porro 34. L’itinerario si svilupperà per tutto il territorio indunese con 12 tappe che prevedono brevi visite a chiese e monumenti, guidati da esperti ciceroni. Ad ogni tappa stand gastronomici con degustazione di prodotti tipici del territorio, intrattenimenti musicali ad opera di giovani musicisti dell’Istituto musicale Maria Angela Bianchi.

L’itinerario si concluderà al parchetto di Santa Caterina, in via Wittmer Mannati, dove i ragazzi dell’associazione Caimano prepareranno il pranzo.

Il costo di partecipazione è di 15 euro per adulti e 5 euro per bambini fino ai 10 anni. Il biglietto include le degustazioni negli stand lungo il percorso ed un primo piatto caldo al parco di Santa Caterina.

Per info e prenotazioni contattare il numero: 339 2000601.