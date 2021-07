Intasamento al centro vaccinale di Schiranna, molti over60 in coda per il richiamo

Lunghe code sotto il sole questa mattina, venerdì 23 luglio, al centro vaccinale di Schiranna a Varese. I richiami per gli over60 con Astrazeneca hanno causato un intasamento.

Una delle due tende , con 12 linee vaccinali aperte, sta lavorando a ritmi serrati per far fronte alla grande richiesta. Poche, invece, le prenotazioni destinate alla seconda tenda dove si somministra Pfizer come prima dose. L’elevato afflusso di persone ha indotto a rivedere la riorganizzazione aumentando i box vaccinali nella prima tenda.

In attesa ci sono persone prenotate mentre sono pochi, meno di una trentina, gli autopresentati over60 a cui viene proposto Janssen.