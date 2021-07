La lista del Partito Democratico si presenta: “Gallarate ha bisogno di un volto nuovo”

«Ci candidiamo all’interno di un partito, portando il supporto di una struttura più grande. Possiamo anche avere uno sguardo ampio su dinamiche che ci riguardano da vicino oppure che sfuggono dal confine comunale»: il segretario del Pd di Gallarate, Davide Ferrari, ha aperto la serata di presentazione della lista del Partito Democratico, tenutasi questa sera, giovedì 15 luglio.

Si tratta dell’unica lista partitica all’interno della coalizione del centrosinistra che candida Margherita Silvestrini a sindaca della città.

Oltre alla presentazione della lista, questa sera è stata l’occasione anche della presentazione del simbolo del partito, con scritto nome e cognome della candidata.

I 5 anni all’opposizione in consiglio comunale

Margherita Silvestrini e Davide Ferrari con il nuovo simbolo

Ferrari ha ringraziato i consiglieri comunali del Pd che, insieme a Silvestrini, hanno trascorso 5 anni all’opposizione (Anna Zambon, Giovanni Pignataro e Carmelo Lauricella): «Non hanno mai votato nulla senza una lettura approfondita, come il Pgt: noi avevamo capito che c’era qualcosa che non andava e una distanza tra quello che si leggeva e quello che veniva detto. Nel nostro partito non ci sono ordini di scuderia e nessuno di loro ha mai votato su ordine di un capo. In questi anni avete svolto un vero servizio per la cittadinanza, in un contesto comunale difficile dove la lingua ufficiale è l’insulto».

I consiglieri si ricandideranno anche quest’anno nella lista del partito, che ancora non ha un capolista.

“Entusiasmo ed energia”

«Per questa corsa Margherita Silvestrini sta dimostrando una generosità fuori dal comune, sta facendo un lavoro mai visto in questa città. È una candidatura che cresce e raggiunge tutte le persone: è una combinazione di doti umane e di autorevolezza guadagnata sul campo», ha spiegato Ferrari.

Ha poi preso la parola Silvestrini, ringraziando tutti i candidati: «Senza di voi non avremmo potuto fare una proposta per Gallarate di lungo termine e di risposte immediate. Non avrei potuto fare una campagna di comunicazione fatta di proposte, di contenuti in cui chiediamo alla città di confrontarsi perché è questo che Gallarate merita». Rivolgendosi poi a Giovanni Corbo, sindaco di Besnate e segretario provinciale del Pd, e Samuele Astuti, consigliere regionale, ha ringraziato per il sostegno e la vicinanza nei mesi appena passati.

«È difficile vedere una coesione come l’avete avuta in consiglio comunale, portando avanti istanze in un contesto molto difficile. Fate politica in maniera vincente e autorevole, con grande coesione in tutto il centrosinistra», ha affermato Corbo riferendosi all’endorsement dei 5 Stelle a Silvestrini. «Il che nella nostra provincia è raro».

Astuti ha sottolineato l’entusiasmo e l’energia della campagna di Silvestrini: «Sono invidioso dei gallaratesi che possono ascoltare questa candidata. C’è una carica e una energia davvero bella in Margherita; in più, dal punto di vista politico, è coraggiosa visto che Gallarate ha avuto una grossa compromissione. Il suo entusiasmo è un bel bacino per la comunità che è davvero fortunata».

“La città ha bisogno di un volto nuovo”

Proprio oggi si è saputo del rinvio a giudizio del sindaco Andrea Cassani e degli altri imputati del processo Mensa dei poveri. Il Pd ha già commentato la notizia, ma Silvestrini ha detto la sua a margine della presentazione: «Chi amministra la città non può non vedere: ha la colpa della cecità, non si può non accorgersi ciò che la propria squadra sta facendo, che sta inquinando con il malaffare. Ha avuto una responsabilità politica».

«Sono mediamente convinto che il sindaco sia innocente, ma penso che non si bisogna prendere per i fondelli i cittadini», ha poi affermato Pignataro sostenendo che la città ha bisogno di un volto nuovo. «Dobbiamo rinnovare la città, il sindaco non dovrebbe ricandidarsi e se si ricandiderà Margherita lo manderà a casa».