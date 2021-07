La Lombardia prossima alla meta dell’immunità di comunità

La Lombardia sta per raggiungere il 70% della popolazione aderente che ha completato l’iter vaccinale. Accadrà mercoledì prossimo. La percentuale sale al 96% per chi ha ricevuto la prima dose tra quanti si sono prenotati. Non è certamente il traguardo, perché più sarà coperta la popolazione meno il virus circolerà e avrà occasione di mutare, ma è un segnale importante.

Nella nostra provincia, la popolazione target raggiunta con la prima dose di vaccino ( quindi solo dai 12 anni in su) è del 73,74% una percentuale tra le più basse in Lombardia. Fanno peggio solo Pavia con il 72,8% e Mantova con il 71,32%.

A livello di comuni, la palma della comunità più vaccinata spetta a quella di Brinzio, con l’84,2% del target già raggiunto con almeno una dose, segue Luvinate con l’80,5%.

Tra i comuni con percentuali più basse troviamo Brusimpiano al 59,11%, Cremenaga con il 61,4/, Dumenza con il 62,74% e Masciago Primo con il 62,34% .

Tra i centri di grandi dimensioni9: Varese raggiunge il 74,37%, Busto Arsizio il 74,41%, Gallarate il 70,9%, Saronno il 77,21%