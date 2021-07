On line il modulo per partecipare al concorso di ACI Varese che ti porta in pista all’autodromo di Monza

Una campagna di sicurezza stradale fatta in modo che coinvolga non solo gli automobilisti, ma anche pedoni, ciclisti, monopattinisti. È questo l’obiettivo dell’iniziativa #prevediamoperprevenire messa in campo da Aci in collaborazione con Comune di Varese.

Una campagna che abbiamo annunciato qualche giorno fa, ma a cui ora si può partecipare ufficialmente, con la pubblicazione del modulo di iscrizione.

COME SI PARTECIPA

Il concorso #prevediamoperprevenire, invita i cittadini a mandare una frase (un “tweet””) della lunghezza massima di 280 caratteri, che miri a diffondere tra tutti gli utenti della strada una cultura di consapevolezza sui rischi e sui comportamenti anche di autoconservazione e precauzionali da tenere in strada.

La frase verrà mandata con una “cartolina digitale”, un form scaricabile qui e che deve essere compilato e inviato via e-mail all’indirizzo e-mail segreteria@varese.aci.it entro il 15 luglio 2021 e deve riportare l’oggetto: ”#prevediamo per prevenire”.

In alternativa, il form di partecipazione potrà essere ritirato presso la sede di AC Varese in viale Milano 25, compilato e consegnato presso gli stessi sportelli entro il 15 luglio 2021.

Una giuria di esperti composta da 5 membri, scelti tra esponenti di AC Varese e rappresentanti del Comune di Varese, selezionerà i 30 migliori “tweet” valutando l’efficacia degli stessi in riferimento all’obiettivo di sensibilizzazione promosso dalla campagna. Potrà costituire elemento preferenziale l’indicazione da parte del partecipante della divulgazione sui propri social della frase.

L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sui siti internet www.varese.aci.it , www.comune.varese.it e sulle pagine Facebook di Automobile Club Varese e del Comune di Varese.

L’AUTODROMO DI MONZA IN PREMIO AI 30 MIGLIORI

I 30 selezionati non solo parteciperanno gratuitamente alla “Festa dell’Automobilista” che avrà luogo all’Autodromo Nazionale di Monza il 25 luglio 2021, in occasione della ricorrenza di San Cristoforo, protettore degli automobilisti, ma avranno anche l’opportunità di effettuare alcuni giri liberi con la propria vettura privata sul circuito dell’Autodromo Nazionale in un turno della durata di circa 25 minuti.