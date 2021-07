A Luino strade allagate e smottamenti

Tanta tanta acqua, e poi il vento.

Risultato: piante cadute e allagamenti diffusi a Luino città, con alcune strade rimate bloccate al traffico in via precauzionale, come la via XVAgosto (nella foto).

Il maltempo ha colpito forte sul Verbano e a pagarne le conseguenze sono state diverse zone ella città, in particolare il quartiere di Creva dove la polizia locale ha eseguito diversi sopralluoghi in piazza Tolini, via Creva e via Lavatoio per muri di contenimento che hanno ceduto e piccoli smottamenti.

Non si registrano feriti, ma la situazione viene costantemente monitorata da polizia locale e tecnici comunali: sul posto anche i vigili del fuoco con numerosi interventi.

Allagamenti si segnalano in Via Battisti, con situazioni critiche anche su via Menotti e Via Lugano.

«Si deve prestare la massima cautela nella guida. Stiamo monitorando tutte le strade», ha fatto sapere l’assessore alla viabilità e polizia locale Ivan Martinelli che sta monitorando da vicino la situazione.

Nella strada che porta verso Montegrino si segnalano tagli di piante abbattute dalle forti raffiche di vento.