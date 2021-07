A Malnate un camp prescuola per 90 bambini dal 30 agosto al 9 settembre

Due settimane di camp – dal 30 agosto al 9 settembre – per, come spiega l’assessore Nadia Cannito «venire incontro alle famiglie che in quel periodo lavoreranno».

«Abbiamo stabilito – spiega l’assessore Cannito -, mandato una circolare alle famiglie e, con delibera di giunta numero 101 dell’8 luglio 2021, approvato l’attivazione dei servizi educativi di assistenza mensa e doposcuola dal 30 agosto al 9 settembre 2021 che si svolgeranno alla scuola “Galbani” di San Salvatore».

«Le cifre sostenute dal Comune – prosegue l’assessore malnatese – sono già state inserite in assestamento di bilancio, sia sul trasporto, che sarà garantito, sia per l’assistenza della cooperativa Educational Team, che ha l’appalto per i servizi educativi nel periodo scolastico».

Le iscrizioni saranno aperte (tramite questo modulo: ISCRIZIONE EDUCATIVI SETTEMBRE 2021-2022) fino il 28 luglio ma resteranno aperte fino a esaurimento posti. Le richieste dovranno essere inviate alla mail: educativisport@comune.malnate.va.it