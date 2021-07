Il mercato di Luino tra bancarelle e nuvole

“M“ come mercato, “N“ come nuvole: non vanno solo a braccetto nell’alfabeto bensì anche fra i banchi di Luino, città che il mercoledì si trasforma e porta visitatori anche con ombrello al seguito.

Di solito la città viene letteralmente presa d’assalto sin dalle otto del mattino da visitatori che raggiungono il centro cittadino riversandosi poi per le vie alla scoperta dello storico mercato.

Ed è quanto successo mercoledì, nonostante il tempo ingeneroso, tra le bancarelle si sono visti molti turisti stranieri muniti di impermeabile e cappellino.

Osservavano con gusto i prodotti locali e con ammirazione quelli artigianali.

Un segno che fa ben sperare nella ripresa.

Tanti poi si rincontravano lungo il lago, chi con gelato in mano nonostante la temperatura e chi solo per osservare lo splendido paesaggio.

Un mercoledì di luglio particolarmente uggioso non ha però impedito a diversi turisti di raggiungere lo storico mercato luinese e lo splendido contesto in cui è inserito.

Un ottimo segnale di ripresa per la cittadina lacustre che se ha sofferto tanto durante il periodo di chiusura, causa pochissima affluenza di turisti, ora sembra essere tornata a splendere di una luce diversa.