Nasce a Varese la comunicazione Next Generation MI

Il Bilancio di fine mandato è un documento che viene abitualmente prodotto da tutte le amministrazioni pubbliche alla fine degli anni di mandato, in ottemperanza alla legge 150/2000. Nella maggior parte dei casi si tratta di documenti tecnici e poco letti ma per il quinquennio 2016/2021 la Città metropolitana di Milano ha deciso di lanciare una comunicazione istituzionale smart e innovativa e per farlo si è affidata a Consel, società di comunicazione varesina che può vantare una lunga esperienza in progetti di comunicazione sia pubblica che privata, per enti e aziende.

Galleria fotografica Next Generation MI 4 di 6

Il lavoro di comunicazione sviluppato da Consel per conto della Città Metropolitana di Milano ha rappresentato una vera sfida volta a rendere accattivante, fruibile e leggibile un documento amministrativo e istituzionale. Nello specifico l’agenzia di comunicazione varesina ha supportato l’ente nelle scelte strategiche di comunicazione e ne ha creato nei dettagli gli sviluppi grafici e l’ideazione dell’immagine del brand, per cui si è puntato soprattutto sul modo in cui la città metropolitana progetta il futuro per le giovani generazioni.

La campagna di promozione portata avanti è stata forte e impattante, il logo Next Generation MI si è imposto nel creare un brand che fosse lontano dai preconcetti sul lavoro delle istituzioni pubbliche ed è stato il biglietto da visita di una comunicazione che senza rinunciare alla completezza dei dati li ha saputi elaborare per dare ai cittadini un documento moderno e strutturato, comprensibile e presentato in modo interessante. Il testo è pensato in modo da essere facilmente consultabile per tutti ma in modo particolare per essere vicino a quelle nuove generazioni che ne sono il primo destinatario. Vi sono delineati tutti progetti svolti e avviati durante il mandato, in una pianificazione che ha seguito in ogni ambito il paradigma della sostenibilità per fornire a imprese, cittadini e Comuni del territorio opportunità di sviluppo.

I claim della campagna sono semplici e puntano sui temi che devono essere affrontati da un’istituzione che guarda al futuro e progetta investimenti e sviluppo pensando ai giovani. In particolare si pone l’accento sulla scuola, sull’innovazione, sulla mobilità in evoluzione, sulla tutela dell’ambiente e su come un’istituzione locale come la Città metropolitana di Milano può agevolare i suoi cittadini nell’accedere a opportunità offerte dall’Unione Europea.

Il documento di bilancio è consultabile sul sito di Città metropolitana di Milano.

Consel

info@conselonline.it

0332.239607

www.conselonline.it

https://www.facebook.com/conselonline.it

https://www.instagram.com/conselonline/

https://www.linkedin.com/company/consel—eventi-e-comunicazione/