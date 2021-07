Nel piano opere pubbliche di Lonate Pozzolo spunta il nuovo impianto della Rsa

Durante il consiglio comunale di mercoledì 7 luglio è stata votata una variazione al piano opere pubbliche di Lonate Pozzolo, approvato lo scorso marzo: l’aggiunta riguardava il rifacimento dell’impianto di rilevazione fumi della Rsa cittadina. Per la prima volta dopo un anno, inoltre, il consiglio comunale si è riunito in presenza.

A esporre la modifica l’assessore ai Lavori pubblici, Luca Perencin: «L’impianto di rilevazione fumi è oggetto da tempo di continue riparazioni, ma l’impianto è obsoleto. Necessita di riparazioni continue e sempre più onerose. Lo sostituiremo con un impianto nuovo per garantire l’incolumità degli ospiti».

Il costo complessivo è di 212mila euro (di cui 155mila euro di lavori a base d’asta): 140mila euro saranno coperti dai finanziamenti di Regione Lombardia, che copre la tipologia della spesa; «il resto viene preso dall’avanzo», ha continuato Perencin. I lavori hanno delle tempistiche stringenti affinché Lombardia stanzi il denaro: devono iniziare entro il 10 settembre,

Il giudizio positivo delle minoranze

L’intervento ha incontrato il favore delle minoranze. Ausilia Angelino ha ritenuto positivo il progetto per «il fiore all’occhiello di Lonate, la nostra casa di riposo», specialmente perché andrebbe a porre un punto a diversi interventi e spese che finora non hanno trovato una vera e propria conclusione.

«L’intervento è positivo e condivisibile; ci trova favorevoli», ha preso la parola Mauro Andreoli, che ha poi esternato la propria perplessità sulle tempistiche di realizzazione delle altre opere «che però non ho più visto venire realizzati», riferendosi in particolare a quella del cimitero di Sant’Antonino.

«I loculi di Sant’Antonimo – ha risposto l’assessore – sono in corso di realizzazione da due settimane, sono partiti anche altri lavoro nel campo sportivo. Per altri la progettualità è frenata dalla soprintendenza paesaggistica che hanno tempi lunghi rispetto al progetto, come ad esempio viale Rimembranze. Quest’opera della casa di riposo avrà tempi molto più veloci dettati dai contributi stanziati dalla Regione».

Al momento della votazione tutto il consesso ha espresso voto favorevole, anche i tre consiglieri della minoranza Davide Regalia, Mauro Andreoli e Ausilia Angelino.

L’unanimità non si è replicata, invece, nella votazione alla variazione del bilancio di previsione, la naturale conseguenza delle modifiche apportate al piano opere pubbliche. I tre consiglieri all’opposizione, infatti, si sono astenuti.