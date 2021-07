Nino Caianiello hackerato. “Non sono io a chiedere soldi su Whatsapp”

«Attenzione: è in atto il furto dell’identità di Whattsapp da parte di sconosciuti. Se vi arrivano a mio nome o con il mio numero richieste di soldi o gli estremi delle vostre carte di credito,NON sono io ma trattasi di un tentativo di truffa in atto».

Succede, su Whatsapp, per mail o su Facebook e alla fine i messaggi di avvertimento ai conoscenti sono di questo tenore.

Ma questa volta a fare notizia è l’identità del truffato il cui nome viene speso online: a lanciare l’allarme è infatti Nino Caianiello, ex leader di Forza Italia, grande tessitore della politica in provincia di Varese (e anche oltre, fino a Milano), centro di quel sistema che i magistrati gli contestano come illecito, nell’inchiesta Mensa dei Poveri.

Caianiello ha lanciato subito l’allarme anche con un post sul suo profilo facebook, quello con cui apriamo appunto questo articolo:

L’ex leader di Forza Italia, estromesso dal partito e formalmente lontano da ogni partecipazione politica (anche se fa sentire la sua voce, in alcuni casi), è in attesa di processo per l’inchiesta Mensa dei Poveri, che vede decine di richieste di rinvio a giudizio, tra cui i referenti delle maggiori società di servizi pubblici tra Varesotto e Alto Milanese come Accam, Prealpi e Alfa (le società sono oggi tra le undici parti civili), consiglieri comunali, l’ex assessore alll’urbanistica Petrone e il sindaco di Gallarate Cassani, imprenditori privati. Altre richieste di rinvio a giudizio riguardano politici e imprenditori tra Milano e Novara.

La prossima udienza si terrà l’8 luglio.