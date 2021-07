Operetta al parco Formentano di Cunardo, serata con il soprano Elena D’Angelo

Venerdì 9 luglio (ore 21) Gran Galà dell’Operetta al parco Formentano di Cunardo. Un nuovo appuntamento in un luogo meraviglioso, un anfiteatro, che ha dato il via a “Piambello dal Vivo” e che ora diventa incantevole tra le note dell’opera.

Come fare a non esserci. Le regole sono sempre le stesse, l’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria; nulla di più semplice, basta un click ed il gioco è fatto, e potrete godervi una nuova serata all”insegna dell’arte. Organizza il Comune di Cunardo per Intrecciteatrali. Prenotazioni al link https://www.eventbrite.it/e/160649768783

tutti i tempi. Elena d’Angelo da sei anni è la soubrette della Compagnia italiana di operetta. l’artista monzese ha ricevuto durante una galà sotto le stelle un prestigioso riconoscimento, ‘Pietra di Luserna’, fortemente voluto dal Teatro Alfieri di Torino.

Lo spettacolo costituisce un atto d’amore verso questa forma di teatro musicale, sempre molto amata ed oggetto di una notevole riscoperta. Un viaggio indietro nel tempo, in un mondo di fiaba animato da granduchesse e fiumi di champagne, ussari a cavallo e giapponesine innamorate, misteriose leggende di carillon e campanelli, uomini in frac e violini tzigan. Vengono eseguite le arie più belle, i duetti e le scenette

tratte dalle operette più famose ed amate dal pubblico. Arie e duetti tratti da capolavori del passato. La voce che canterà sarà di Elena D’Angelo, soprano.