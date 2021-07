Panico da maxischermo: il televisore in piazza va in autospegnimento all’ultimo rigore di Italia-Spagna

Poche cose mettono più in ansia che la visione dei rigori in un turno ad eliminazione diretta della Nazionale, soprattutto se parliamo del match che decide l’accesso alla finale degli Europei. Ma nulla mette più terrore di quando sullo schermo che proietta la partita in piazza, davanti a decine e decine di persone con il fiato sospeso a vedere l’ultimo tiro di Jorginho, compare la scritta di autospegnimento: “Questa televisione si spegnerà entro pochi secondi se non schiaccerai un tasto”.

È successo ieri sera in piazza a Varese (come si vede nel video di copertina di questo articolo) al culmine finale della partita di Italia-Spagna. La folla che assisteva ha avuto un sussulto di “panico” durato fortunatamente appena pochi secondi: dalla porzione di schermo rimasta si è visto chiaramente il rigore segnato e la folla è esplosa in una festa che ha fatto dimenticare tutto. Le notti degli europei sono fatti anche di questi piccoli episodi curiosi.