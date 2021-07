Papa Francesco operato al colon

Papa Francesco ha subito all’ospedale Gemelli a Roma a una operazione al colon nella giornata di domenica 4.

Si tratta di una operazione programmata per stenosi diverticolare sintomatica, che ha affrontato dopo aver regolarmente presenziato all’Angelus. A eseguirla è stato il professor Sergio Alfieri, con l’assistenza del professor Luigi Sofo, del dottor Antonio Tortorelli e della dottoressa Roberta Menghi.

Il pontefice, 84 anni, dovrà rimanere ricoverato almeno cinque giorni, ma ha “reagito bene” all’operazione, che non è particoalrmente complicata, se non per l’età del paziente.

La stenosi diverticolare sintomatica del colon è un’occlusione dovuta a diverticoli infiammati che vanno rimossi, una condizione che causa dolore addominale ricorrente: l’operazione viene effettuata con una tecnica laparoscopica e l’intervento è di solito di durata breve.

I dottori del Gemelli hanno già in passato dovuto operare i pontefici: a papa Giovanni Paolo II, ad esempio, nel 1992 fu rimosso un tumore benigno al colon.

E proprio nelle stanze al decimo piano che ospitarono Karol Wojtyla è stato ricoverato anche papa Francesco.