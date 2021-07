Parco di Morosolo, il sindaco di Casciago: “Accantonato? No, ci stiamo lavorando”

Arriva immediata la replica del primo cittadino di Casciago Mirko Reto, sollecitato dal gruppo di minoranza de La Civica in merito alla realizzazione del Parco di Morosolo.

«Leggo con stupore quanto inviato dalla lista di opposizione de La Civica, che forse non conosce le dinamiche in essere. La giunta si è mossa e ha ottenuto un finanziamento di 75 mila euro per portare avanti un progetto fermo da anni, che viveva una situazione di stallo – spiega Reto -. Inoltre La Civica forse non sa, anche se dovrebbe saperlo, che non esiste alcuna convenzione firmata con la Curia per i terreni di loro proprietà. La stessa Curia è stata sollecitata più volte, ma le risposte purtroppo sono state negative o con dilatazioni di tempi. Ad oggi non abbiamo alcuna posizione ufficiale da parte loro».

«Il progetto non è per nulla accantonato, anzi – prosegue Reto -. Il nostro progetto sarà rimodulato ed è in esecuzione sulle aree di proprietà del Comune: creeremo aree gioco per i bambini, aree svago per gli anziani e percorsi vita per la salute e il benessere dei cittadini tutti. Contrariamente ad un parcheggio e ad una mera piantumazione come nel progetto precedente, costato circa 43800 euro, andremo a creare un’area bella, vivibile e sicura a costi decisamente inferiori. Esisterà anche una parte dedicata alla sicurezza, sempre trascurata in precedenza, con videosorveglianza attiva. Sarà cambiato anche il nome del parco, che faremo decidere ai nostri concittadini più piccoli».

In merito al progetto e ai finanziamenti ricevuti, il sindaco casciaghese chiarisce alcuni punti: «La nostra giunta ha raggiunto un accordo con la Rsa Cardinal Colombo per l’utilizzo senza esclusive del parcheggio appena realizzato a Morosolo: i 75 mila euro ottenuti dalla Regione e una parte dei fondi provenienti dall’accordo con la RSA saranno utilizzati per la realizzazione del parco, con l’avanzo faremo altri lavori utili alla cittadinanza. Partiremo il prima possibile, a progetto concluso, sperando di poter recuperare alcuni quattrini da una spesa che forse non era del tutto consona al nostro paese».

«Infine, prendiamo atto che il progetto che illustrano in foto è stato eseguito senza alcun titolo di utilizzo su terreni non dell’amministrazione comunale, cosa al vaglio della Corte dei Conti che verificherà la regolarità di una spesa appunto su un’area non del Comune. Se la Civica pensa di crearsi visibilità esclusivamente con critiche pretestuose, sappia che non cediamo alle loro provocazioni. Ci vedremo all’inaugurazione del parco, spero presto».