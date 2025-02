Casciago ospita il 3° Torneo di Burraco: un evento tra gioco e solidarietà

Il 16 marzo 2025, gli appassionati di carte avranno un’occasione speciale per mettersi alla prova e trascorrere un pomeriggio in compagnia grazie al 3° Torneo di Burraco, organizzato dall’Associazione Anni Verdi con il patrocinio del Comune di Casciago.

L’evento si svolgerà presso Villa Valerio, in via S. Agostino 5, dalle 15:00 alle 18:00, e vedrà la partecipazione di giocatori pronti a sfidarsi in un’atmosfera di divertimento e fair play. Al termine del torneo seguirà la premiazione e un aperitivo per tutti i presenti.

Un torneo all’insegna della solidarietà

Oltre all’aspetto ludico, il torneo avrà anche una finalità benefica: il ricavato delle iscrizioni (quota di €15) sarà devoluto alla Protezione Civile “Valtinella” per l’acquisto di attrezzature destinate alla tutela del territorio. Un’iniziativa che unisce la passione per il burraco alla volontà di sostenere una causa importante per la comunità.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 marzo 2025 e possono essere effettuate attraverso il link fornito nel volantino o contattando direttamente gli organizzatori ai seguenti recapiti:

WhatsApp: 3792467140

Telefono: Margherita 3202164395 – Marialaura 3471415060

Email: giacomo.baroni@comune.casciago.va.it – anniverdi2009@gmail.com