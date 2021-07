Parte domenica il servizio navetta che da Maccagno porta in Forcora

Parte domenica 4 luglio il servizio shuttle, una navetta che da Maccagno fino in Forcora accompagnerà bikers ed escursionisti alla scoperta di nuovi percorsi.

Un nuovo modo più “sostenibile” per raggiungere la Val Veddasca.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Veddasca Bike Experience in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Maccagno.

Un servizio importante per il territorio che punta al recupero e alla valorizzazione dei sentieri della valle attraverso un turismo sportivo green come quello della mountain bike.

«Siamo molto vicini a questa iniziativa e ne seguiremo con attenzione lo sviluppo. Questo servizio rappresenta una soluzione sostenibile allo spostamento delle macchine che vogliono raggiungere la Val Veddasca e un nuovo modo per vivere i territori», dice così il sindaco di Maccagno Fabio Passera.

Per permettere a tutti di godere a pieno di questi incantevoli sentieri che promette la Val Veddasca, il servizio shuttle sarà attivo tutte le domeniche alle ore 8.45, 11.15 e 13.45 con partenza della navetta al largo Alpini a Maccagno.

Per ulteriori informazioni e per prenotare: www.veddascabike.it nella sezione “prenotazioni shuttle”