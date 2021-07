Partono i lavori di messa in sicurezza alle cascate di Ferrera

Assieme a quelle di Cittiglio, costituiscono uno dei punti di attrazione considerati fra i più noti della Valcuvia: le cascate di Ferrera di Varese sono al centro di importanti lavori di riqualificazione nella parte relativa al percorso di avvicinamento.

Da tempo l’accesso alle cascate è stato interdetto con ordinanza a cui se ne aggiunge una nuova che prevede il divieto proprio in vista dei lavori di messa in sicurezza partiti in questi giorni.

Si tratta di rendere più sicuro il ripido pendio che in alcuni tratti aveva perso i parapetti e risultava particolarmente pericoloso anche visto il forte afflusso di visitatori che soprattuto con l’arrivo della bella stagione riempie le buche di acqua cristallina per bagnanti che cercano contatto diretto con la natura e refrigerio.

Un fascino cui non hanno saputo resistere anche famosi personaggi della musica, e influencer come il caso di Chiara Ferragni e del compagno, il rapper Fedez che avevano raggiunto la Valcuvia nel settembre 2018 per girare un videoclip.

Il costo dell’intervento, realizzato da Comunità Montana Valli del Verbano, committente dell’opera, è di 110 mila euro e i tempi per l’esecuzione abbastanza rapidi: salvo imprevisti dovrebbero terminare per la fine di agosto.

I lavori riguarderanno la posa di scale e parapetti per rendere meno pericoloso l’accesso alle cascate, in passato purtroppo al centro di gravi infortuni.

Le ordinanze di chiusura del sentiero di accesso alle cascate di Ferrera sono due.

La prima risale appunto all’agosto 2020 (la numero 11), l’altra, più recente, risale al 24 giugno 2021 (la numero 8), proprio in previsione della attivazione dei lavori.