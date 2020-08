Cascate di Ferrera chiuse ai visitatori: “Sentiero troppo pericoloso”

Troppo pericoloso, stop all’accesso alle cascate Fermona di Ferrera di Varese. Lo ha deciso con un’ordinanza il sindaco del piccolo centro della Valcuvia Marina Salardi anche in seguito all’ultimo infortunio verificatosi solo due giorni fa, ai danni di una donna che è stata soccorsa dal Soccorso Alpino e dai Vigili del Fuoco. (nella foto di Erik Colombo)

La decisione si è resa necessaria visto l’alto numero di turisti che scelgono questo piccolo angolo di paradiso per trascorrere qualche ora al fresco e in mezzo alla natura. L’alluvione dello scorso giugno, inoltre, ha ammalorato ancora di più il sentiero scosceso che dal paese porta alle cascate, aumentando il rischio di infortuni. Per questi motivi il primo cittadino ha deciso di non correre ulteriori rischi e di chiudere il piccolo scrigno naturale a tutti.