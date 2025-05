«Il deltaplano? Un affare di famiglia», la storia di Vanessa

C’è chi il deltaplano lo vive nel tempo libero, ma per Vanessa è il suo lavoro a tempo pieno, anzi un vero e proprio «affare di famiglia». Vanessa abita a Ferrera di Varese, ma dal 2017 lavora per un’azienda che produce deltaplani e accessori per il volo a Sangiano, la stessa impresa dove ha lavorato per molto tempo anche sua madre.

«Mia mamma – spiega Vanessa – ha lavorato per più di 30 anni come impiegata in una nota azienda specializzata nella costruzione dei deltaplani, che ha sede proprio a Sangiano. Negli anni mi sono diventati più familiari i nomi dei migliori piloti piuttosto che i nomi dei calciatori. Due di loro sono diventati addirittura miei colleghi. Dal 2017 ho iniziato io stessa a lavorare in azienda, ma a differenza della mia mamma, sono stata assunta nel reparto che si occupa della produzione dei caschi, insomma una mansione più “manuale” della sua».

Col tempo, il deltaplano entra ancora una volta nella vita di Vanessa, e questa volta tocca al suo compagno. «Nel 2022 – racconta – regalo al mio compagno un biposto in deltaplano, grazie al quale lui si innamora letteralmente del volo. E da qui, non solo dipendente dell’azienda leader italiana, ma per di più compagna di un deltaplanista».

Ma fino a oggi, Vanessa ha mai provato l’emozione del volo in prima persona? «Certamente! A differenza del mio compagno – precisa però Vanessa – il primo volo non mi ha fatto scattare la stessa voglia di imparare a volare in solitaria. Mi diletto ogni tanto a farmi scorrazzare tra le nuvole, da perfetta “passenger princess”, da deltaplanisti con brevetti per i voli in biposti. Così posso godermi in totale tranquillità lo spettacolo della natura visto da una prospettiva riservata a pochi, lasciando tutto il resto delle mani del pilota».