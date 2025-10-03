Varese News

Regione Lombardia finanzia 85 progetti culturali: a Varese sostegno a Varese Design Week e MIDeC di Laveno

Un milione di euro per iniziative diffuse in tutte le province. L’assessore Caruso: “Valorizziamo il patrimonio e rafforziamo la rete culturale sul territorio”

Generico 29 Sep 2025

Ottantacinque progetti culturali finanziati in tutta la Lombardia, con un investimento complessivo di un milione di euro. Lo ha annunciato oggi la Regione, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dell’Avviso Unico Cultura 2025, lo strumento che sostiene attività e iniziative diffuse nei territori.

A Varese e provincia due progetti finanziati

Anche il Varesotto rientra tra i beneficiari con due iniziative:

Associazione Culturale Wareselabe – Varese Design Week 2025: 12.000 euro

MIDeC di Laveno-Mombello – Touching Stories: 25.400 euro

Due realtà che rappresentano al meglio l’anima culturale della provincia: da una parte il design come linguaggio innovativo e inclusivo, dall’altra il Museo Internazionale del Design Ceramico, con progetti che mettono al centro memoria, creatività e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale.

Cultura come rete territoriale

Il finanziamento copre un ampio ventaglio di ambiti: dalle biblioteche agli archivi storici, dai musei ai siti Unesco, fino allo spettacolo dal vivo, al cinema e ai cammini culturali.

«Con l’aumento delle risorse – ha dichiarato Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia – sosteniamo ulteriori progetti di qualità che rafforzano il legame tra le comunità e il loro patrimonio culturale diffuso. Offriamo nuove opportunità ai cittadini e ai turisti, promuovendo reti capaci di generare valore aggiunto, innovando musei, potenziando biblioteche e archivi e sostenendo la vitalità dello spettacolo dal vivo».

Più fondi anche a musica, danza e teatro

Parallelamente la Regione ha incrementato del 50% i contributi destinati allo spettacolo dal vivo e al cinema, con un investimento aggiuntivo di 324.000 euro a favore di 82 realtà che operano nella promozione di musica, danza, teatro e produzioni cinematografiche.

Pubblicato il 03 Ottobre 2025
