Regione Lombardia finanzia 85 progetti culturali: a Varese sostegno a Varese Design Week e MIDeC di Laveno
Un milione di euro per iniziative diffuse in tutte le province. L’assessore Caruso: “Valorizziamo il patrimonio e rafforziamo la rete culturale sul territorio”
Ottantacinque progetti culturali finanziati in tutta la Lombardia, con un investimento complessivo di un milione di euro. Lo ha annunciato oggi la Regione, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dell’Avviso Unico Cultura 2025, lo strumento che sostiene attività e iniziative diffuse nei territori.
A Varese e provincia due progetti finanziati
Anche il Varesotto rientra tra i beneficiari con due iniziative:
Associazione Culturale Wareselabe – Varese Design Week 2025: 12.000 euro
MIDeC di Laveno-Mombello – Touching Stories: 25.400 euro
Due realtà che rappresentano al meglio l’anima culturale della provincia: da una parte il design come linguaggio innovativo e inclusivo, dall’altra il Museo Internazionale del Design Ceramico, con progetti che mettono al centro memoria, creatività e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale.
Cultura come rete territoriale
Il finanziamento copre un ampio ventaglio di ambiti: dalle biblioteche agli archivi storici, dai musei ai siti Unesco, fino allo spettacolo dal vivo, al cinema e ai cammini culturali.
«Con l’aumento delle risorse – ha dichiarato Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia – sosteniamo ulteriori progetti di qualità che rafforzano il legame tra le comunità e il loro patrimonio culturale diffuso. Offriamo nuove opportunità ai cittadini e ai turisti, promuovendo reti capaci di generare valore aggiunto, innovando musei, potenziando biblioteche e archivi e sostenendo la vitalità dello spettacolo dal vivo».
Più fondi anche a musica, danza e teatro
Parallelamente la Regione ha incrementato del 50% i contributi destinati allo spettacolo dal vivo e al cinema, con un investimento aggiuntivo di 324.000 euro a favore di 82 realtà che operano nella promozione di musica, danza, teatro e produzioni cinematografiche.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.