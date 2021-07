Porte aperte allo “Speroni” per il primo test della Pro Patria

Dopo il duro lavoro in ritiro a Sondalo, la Pro Patria rientrerà a Busto Arsizio per giocare alle 18.00 di sabato 31 luglio la prima amichevole dell’anno contro l’Alessandria, neo promossa in Serie B.

Per l’occasione riapriranno i cancelli dello stadio “Speroni”, cosa che non accadeva dall’autunno scorso, prima che l’emergenza sanitaria obbligasse alle partite a “porte chiuse” per il resto della stagione.

Non ci saranno limitazioni di ingresso all’impianto sportivo bustocco, ma ci si dovrà presentare muniti di autocertificazione e con la mascherina.

I biglietti saranno disponibili solo online, sul sito vivaticket.it o nei punti vendita accreditati.

Il comunicato della società:

Aurora Pro Patria 1919 comunica modalità di acquisto biglietti e apertura dei botteghini per assistere alla partita

Aurora Pro Patria 1919 – U.S. Alessandria Calcio 1912, partita Amichevole in programma Sabato 31 Luglio, alle 18.00, presso lo Stadio “Speroni” di Busto Arsizio.

La prevendita sarà attiva a partire dalle ore 10.00 di domani, mercoledì 28 luglio SOLO ED ESCLUSIVAMENTE online sul sito vivaticket.it e/o presso i punti vendita VIVATICKET:

Il Tabaccaio del Buon Gesù di Corso Sempione 16, Olgiate Olona.

Bar Savoia di Via XXII Marzo 2, Busto Arsizio.

PREZZI BIGLIETTI (PREZZO UNICO)

TRIBUNA CENTRALE: 20 euro (+ diritti di prevendita).

TRIBUNA LATERALE: 10 euro (+ diritti di prevendita).

POPOLARI LOCALI (POPOLARI SCOPERTI): 5 euro (+ diritti di prevendita).

SETTORE OSPITI: 5 euro (+ diritti di prevendita).

L’ingresso GRATUITO allo Stadio sarà consentito ai bambini che non hanno ancora compiuto i 6 anni.

SARÀ OBBLIGATORIO PRESENTARSI AI CANCELLI DELLO STADIO “SPERONI” MUNITI DI CARTA D’IDENTITÀ, BIGLIETTO DELLA PARTITA E AUTOCERTIFICAZIONE GIÀ COMPLETATA DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK: http://www.aurorapropatria1919.com/wp-content/uploads/2021/07/MODELLO-AUTOCERTIFICAZIONE-COVID_GrPass_21_22.pdf