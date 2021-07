A Porto Ceresio Marina De Juli rende omaggio a Dario Fo, Gaber e Jannacci

La rassegna PortoArte 2021 prosegue nel fine settimana con “Per ora rimando il sucidio”, uno spettacolo concerto che vedrà protagonista la direttrice artistica della rassegna l’attrice e regista Marina De Juli, accompagnata dalle chitarre di Andrea Cusmano e Francesco Rampichini.

L’appuntamento è per sabato 17 luglio, alle 21.15 negli spazi della Raccolta Etnografica Appiani Lopez, in via del Pozzo, a Porto Ceresio.

Il terzo appuntamento di PortoArte, rassegna sostenuta da Fondazione Comunitaria del Varesotto e dal Comune di Porto Ceresio, richiama nel titolo una frase di una canzone di Giorgio Gaber. «E’ l’augurio che in questa Italia ormai alla malora si voglia rimandare qualsiasi proposito di suicidio per ascoltare le nostre storie, o meglio, quelle di autori come Fo, Jannacci e Gaber», spiega l’associazione Verba manent che organizza la rassegna.

In scena l’attrice che ha lavorato per anni con Dario Fo, un musicista polistrumentista e un chitarrista di grande esperienza, che cantano, suonano e ci raccontano l’Italia dagli anni ’50 ad oggi attraverso la musica, le parole, l’umorismo di questi tre grandi artisti vissuti a Milano. Attori, autori, cantori e narratori della nostra storia.

Biglietto unico 12 euro – Prenotazione obbligatoria al numero 347 8116559

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso salone dell’oratorio di Porto Ceresio.