“Preoccupati per il passaggio del traffico merci a Luino“

«Vogliamo comprendere bene i termini di quanto accaduto questa notte alla stazione di Luino e per farlo contatteremo oggi stesso le Ferrovie».

Il sindaco di Luino Enrico Bianchi si dice preoccupato per l’incidente ferroviario fortunatamente senza feriti che ha visto coinvolto un convoglio merci che stava attraversando la città nella tarda serata di giovedì.

La perdita di gas Argon da una cisterna è stata notata su di un treno in transito che è stato fatto fermare in stazione e visionato dai tecnici dei vigili del fuoco.

L’Argon è un gas non tossico né infiammabile che viene trasportato in bombole compresse che se sottoposte a forti fonti di calore possono esplodere.

Si tratta di un gas per impiego industriale e professionale che viene impiegato per l’uso in componenti elettronici o fotovoltaici, nei processi di saldatura, in laboratorio e per applicazioni alimentari.

L’incidente ha bloccato la circolazione sulla Luino-Gallarate per circa 4 ore e la stazione internazionale di Luino è stata delimitata dai vigili del fuoco per l’intervento.

Sul punto il sindaco Enrico Bianchi chiederà chiarimenti alle Ferrovie. «Questa mattina stiamo disponendo una comunicazione che verrà inviata a Ferrovie per chiedere maggiore attenzione alla sicurezza proprio in relazione al passaggio dei merci. Nella lettera manifestiamo inoltre le nostre preoccupazioni sul passaggio dei treni merci che attraversano la città di Luino», ha concluso il sindaco.