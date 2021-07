Quattrocento persone senza appuntamento agli hub vaccinali della Sette Laghi

Sono quasi 400 le persone che si sono presentate agli hub vaccinali dell’Asst Sette Laghi senza appuntamento tra il 17 e il 21 luglio. L’accesso libero è previsto per gli over 60, a cui viene somministrato il vaccino monodose Janssen fino a fine mese, e il personale della scuola a cui è stata dedicata una finestra di 4 giorni per raggiungere quanti non hanno raccolto l’invito perché poco convinti dalle vicende complicate che ha riguardato Astrazeneca inizialmente riservato proprio al corpo docente. Insegnanti e personale tecnico della scuola sotto i 60 anni si sono visti proporre Pfizer, come da indicazione nazionale legato all’età.

In 4 giorni, all’hub vaccinale di Schiranna di sono presentate senza appuntamento 160 persone over60 e 116 docenti, a Rancio Valcuvia sono state 101 le persone autopresentatesi di cui 60 ultrasessantenni. A Tradate sono state registrate 9 persone senza appuntamento di cui 5 dal mondo scolastico mentre ad Angera sono state 9 del comparto scuola.