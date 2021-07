Referendum Eutanasia Legale, si potrà firmare anche a Tradate

A Tradate parte il 3 Luglio e continuerà fino al 30 Settembre la raccolta firme per il referendum popolare nazionale Eutanasia Legale Associazione Luca Coscioni che vuole abrogare parzialmente la norma penale art 579 che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia.

Grazie ad un gruppo di attivisti volontari saranno istituiti dei punti di raccolta nella città per contribuire a raccogliere le 500.000 firme in tutta Italia entro il 30 Settembre, con lo slogan “per essere liberi fino alla fine”. I volontari sottolineano che, per chi volesse aderire, le firme si raccolgono anche nel municipio, negli uffici anagrafe e protocollo.