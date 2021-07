Il secondo weekend al luna park: “I luinesi hanno voglia di uscire”

È arrivato lo scorso weekend, e piace ai luinesi più o meno giovani: il luna park in questa prima settimana ha messo a segno un discreto successo nonostante sia mancato l’arrivo della “vera“ estate, almeno dal punto di vista meteo.

Galleria fotografica Il \"nuovo\" luna park di Luino 4 di 6

Negli anni scorsi le giostre erano posizionate nella zona del Lido di Luino, e quest’anno vede il suo arrivo nell’area ex Visnova fino al 5 agosto 2021 dopo un accordo fra gli operatori e il proprietario dell’area privata: in questo modo le attrazioni rimarranno in un unico punto e non in forma itinerante come inizialmente ipotizzato dal Comune.

La polizia locale di Luino ha comunicato tutte le indicazioni necessarie perché si rispettino le normative di sicurezza e di decoro del luna park.

Nell’area di Via Voldomino, sulla rampa e nell’area antistante all’area denominata ex Visnova, vige il divieto di sosta con la rimozione forzata per tutti i veicoli. La modifica alla circolazione resterà valida per tutto il mese di attività delle giostre.

La musica, a basso volume, è consentita fino alle 23.00 in considerazione del luogo di ubicazione del Parco Divertimenti. Il parco rimarrà aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 24.00 con possibilità di protrazione sino alle ore 01.00 nelle giornate prefestive e festive. Vietato portare con sé cani senza guinzaglio o museruola e somministrare bevande alcoliche ad eccezione della birra che verrà venduta in bicchieri di carta, banditi quindi vetro e lattine.

A richiamare il pubblico, le luminarie giocose che conducono all’ingresso. Qualche giostra non c’è più, qualcun’altra si è aggiunta ma il parco divertimenti è rimasto più o meno lo stesso: ragazzi agli autoscontri, strette di mano e sorrisi. Anche i giostrai si dicono soddisfatti dell’inizio della stagione e apprezzano la nuova ubicazione.

«È più grande ed efficiente e permette una migliore organizzazione», così racconta uno di loro.

Aperti solo sabato scorso e rimasti chiusi domenica per la finale degli europei, i giostrai aspettano il weekend per confermare il flusso dei ragazzi e le soddisfazioni che questa stagione, dopo questo periodo un po’ bislacco a causa del covid, potrebbe portare. Certo anche il tempo meteorologico gioca un ruolo importante ma la ripartenza è alle porte e i giostrai, come i giovani, hanno voglia di respirare e lavorare in sicurezza e serenità.

«La gente ha voglia di uscire e divertirsi e noi siamo qui per questo. L’auspicio è che tutto vada per il meglio» conclude così Riccardo Claudi, l’organizzatore del Parco Divertimenti.