Si incendia il generatore al campo Sinti di Gallarate

Il generatore di corrente ha preso fuoco nel campo Sinti di Gallarate, in via Lazzeretto, la sera di martedì 20 luglio, dopo le 22.

«Si è bruciato il generatore di corrente», spiega Pino Sacconi, «probabilmente perché era acceso da troppe ore: abbiamo spento noi con l’acqua». Quel generatore era l’unica fonte di corrente elettrica.

Non ci sono stati feriti tra le famiglie Sinti, visto che viene tenuto fuori, lontano dalle roulotte: «Abbiamo sfiorato la tragedia. Fortunatamente il generatore era alimentato a gasolio e non a benzina: il gasolio brucia ma non esplode, altrimenti sarebbe stato un disastro. Saremmo saltati tutti in aria», continua Sacconi.

Dopo l’incendio un amico delle famiglie ha prestato loro un altro generatore, in modo da avere ancora la corrente: «Per ora non possiamo permetterci di comprarne uno nuovo, dobbiamo aspettare».