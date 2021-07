Si legge perché… i lettori hanno dei diritti

Nel suo prezioso “Come un romanzo” Daniel Pennac ricorda che il verbo leggere non sopporta il modo imperativo.

Viceversa Pennac stila un decalogo di diritti per i lettori:

1. Il diritto di non leggere

2. Il diritto di saltare le pagine

3. Il diritto di non finire il libro

4. Il diritto di rileggere.

5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa

6. Il diritto al bovarismo

7. Il diritto di leggere ovunque

8. Il diritto di spizzicare

9. Il diritto di leggere ad alta voce

10. Il diritto di tacere

L’uomo costruisce case perché è vivo ma scrive libri perché si sa mortale.

La lettura è per lui una compagnia che non prende il posto di nessun altra, ma nessuno potrebbe sostituire.

Le nostre ragioni di leggere sono strane quanto le nostre ragioni di scrivere. E nessuno è autorizzato a chiederci conto di questa intimità.