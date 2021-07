Tanti eventi per l’agosto luinese

Nella speranza di un agosto migliore del luglio appena concluso, con il ritorno quotidiano del sole ad incorniciare i diversi eventi, si parte domenica 1° agosto presso Palazzo Verbania alle ore 21:30 con le letture sul tema “La Bellezza”, organizzate dall’associazione culturale Parole in Viaggio.

Si passa poi a venerdì 6 agosto alle ore 21:00, sempre nel magnifico contesto di Palazzo Verbania, con il concerto voce pianoforte “Standards Jazz” organizzato dall’associazione Lilly Gregori Vocal Studio. Cambiando il contesto troviamo sabato 7 agosto alle ore 21:00, presso la Biblioteca Civica di Luino, il concerto “Voce della fisarmonica” organizzato dall’associazione culturale ricreativa New Sound. L’ingresso è su prenotazione.

Un primo week end di agosto che si conclude domenica 8 alle ore 21:15 lungo il suggestivo parco a lago con la proiezione del film “Odio l’estate” di Massimo Veneir.

Venerdì 13 invece, in Via delle Motte 6 alle ore 21:00, l’associazione culturale Teatro in Mostra inscenerà lo spettacolo “La spartizione ovvero Venga a prendere il caffè da noi”. In questo stesso giorno e luogo prenderà piede anche la Festa popolare delle Motte che durerà tre giorni e si concluderà domenica 15 agosto.

Dalla piccola ma storica frazione delle Motte si passa poi la stessa domenica 15 agosto alle ore 21:15 al Parco a Lago a Luino con il concerto “Magic Moments. Tributo a Burt Bacharach”.

Diversi i concerti in programma, molti dei quali riecheggeranno nello splendido contesto di Palazzo Verbania come quello di venerdì 20 agosto alle ore 21:00 a voce e pianoforte dal titolo “Napoli e i suoi 1000 colori”, organizzato sempre dall’associazione Lilly Gregori Vocal Studio. Per questo evento è necessaria la prenotazione.

Sabato 21 agosto alle ore 21:00 Palazzo Verbania si vedrà invece occupare da un incontro del meeting di Rimini dal titolo “Il coraggio di dire io”, organizzato dal Centro Culturale San Carlo Borromeo.

In alternativa, in questo stesso giorno e ora, verrà inscenato dal Centro di sperimentazione teatrale “Teatro Blu” presso il Parco a Lago di Luino lo spettacolo “Primo miracolo di Gesù Bambino”.

Diverso sarà per sabato 28 agosto. Dalle ore 9:00 alle ore 16:00 il MotoClub Nino Manzoni organizzerà presso il lungolago un raduno di moto d’epoca, mentre alle ore 21:00 presso la Chiesa del Carmine, si terrà il concerto della 41° rassegna concertistica dal titolo “Antichi organi, patrimonio d’Europa”, organizzato dall’associazione musicale Antiqua Modicia.

Un programma fittissimo che si concluderà nella giornata di domenica 29 agosto alle ore 17:30 presso Palazzo Verbania con l’evento “Il mondo della bellezza: un’opportunità per i giovani” organizzato dall’associazione Amici delle Sempiterne.

L’ingresso è per tutti gratuito e libero, salvo per alcuni che necessitano di prenotazione.

Per informazioni: 0332 543 525/564 oppure cultura@comune.luino.va.it / infopoint@comune.luino.va.it